 Nasri’den sonra Menez – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’den sonra

    Nasri’den sonra Menez
    Kongre sürecindeki 'da yeni başkan seçilene kadar transfer çalışmaları askıya alındı. Ancak Akdeniz ekibinin yıldızları bir bir yuvadan uçmaya başladı. 'den sonra; sezon başında gelen ve ne asist ne de gol katkısı veren de ayrılık kararı aldı
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:34
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