 18 ve 19. hafta programı açıklandı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    18 ve 19. hafta programı açıklandı

    18 ve 19. hafta programı açıklandı

    2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

    Programlar şöyle;

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:33
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