18 ve 19. hafta programı açıklandı
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:33
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Rövanş maçlarının programı açıklandı
Toplam 1
Yorum
behcet Hayırlı Olsun
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 9
Yorum
Ali BJK isi cozdu gercekten, o paralari etmeyen oyunculari sat ve gittikleri yerlerde surunsunler ve yari fiyatina geri al. Helal olsun be
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Fırtına'ya Jamaikalı sol bek
Toplam 4
Yorum
engin trabzonspor bu transfer konusunu iyice sıkı bir şekilde değerlendirmeli sol taraftan orta kesecek güzel bir savunmacı ve orta kesici olmalı
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