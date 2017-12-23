 Theofanis Gekas geri dönüyor!.. – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Theofanis geri dönüyor!..

    Theofanis <a href="/index/gekas?id=07074929-3e25-4667-a390-d0a86a9d3f32" class="" rel="tag">Gekas</a> geri dönüyor!..

    Türk sporseverlerinde yakında tanıdığı Yunan golcü Theofanis , Türkiye’ye geliyor.

    Türkiye Süper Ligi'nde forma giyen ilk Yunan futbolcu olan golcü oyuncu, Almanya'da aldığı teknik direktörlük eğitimini tamamladı ve Pro-lisans almaya hak kazandı. Yakın zamanda Türkiye'ye gelecek , Süper Lig'de mücadele eden bir takımla teknik direktörlük için görüşme yapacağını açıkladı.
    Ülkesi Yunanistan'ın yanı sıra Almanya ve Türkiye'de forma giydiği yıllarda gol krallığı sevinci yaşayan , Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Levante, Panathinaikos gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi. Ünlü golcü ülkesi Yunanistan'da iki, Almanya'da ise bir kez gol krallığı sevinci yaşadı.

    2011-2012 sezonunun devre arasında Samsunspor ile sözleşme imzalayarak Türkiye'de forma giymeye başlayan Yunan futbolcu, Aksihar Belediyespor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da da mücadele etti.

    Oyunculuk kariyerinin son döneminde Türkiye'de çok güzel günler yaşadığını ve iyi dostlar edindiğini belirten Theofanis , teknik direktörlük kariyerine de Süper Lig'de başlamak istediğini söyledi.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:15
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