17. haftanın programı şöyle
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Bugün:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Yarın:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
25 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı)
- TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor (Giresun Atatürk)
Yarın:
13.00 İstanbulspor-Elazığspor (Atatürk Olimpiyat)
13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
15.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Aralık Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)
18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok (Manisa 19 Mayıs)
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:32
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
17. haftanın programı şöyle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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