17. haftanın programı şöyle

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Bugün:

20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Yarın:

14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Aralık Pazar:

14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

25 Aralık Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Osmanlı)

- TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor (Giresun Atatürk)

Yarın:

13.00 İstanbulspor-Elazığspor (Atatürk Olimpiyat)

13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

15.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Aralık Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)

18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok (Manisa 19 Mayıs)