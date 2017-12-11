Süper Lig, Avrupa'nın zirvesinde

Galatasaray'ın 15. hafta itibarıyla 32 puanla lider durumda bulunduğu Süper Lig'de takımlar birbirlerine oldukça yakın puanlarda bulunurken, zirve ile 9. sıra arasındaki fark yalnızca 10 puanla sınırlı.

Lig lideri Galatasaray'ı 30 puanla Medipol Başakşehir, 29 puanla Fenerbahçe, 27'şer puanla Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe, 25 puanla Trabzonspor, 24 puanla Bursaspor, 22 puanla da Demir Grup Sivasspor takip ederek bu rekabet içide üst sıralarda yer alan takımlar oldular.

Süper Lig'in 15. hafta puan durumuna göre zirve ile 10 puanlık fark sınırı içinde yer alan ekipler şöyle:

Takım Maç Puan 1. Galatasaray 15 32 2. Medipol Başakşehir 15 30 3. Fenerbahçe 15 29 4. Beşiktaş 15 27 5. Kayserispor 15 27 6. Göztepe 15 27 7. Trabzonspor 15 25 8. Bursaspor 15 24 9. Demir Grup Sivasspor 15 22

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Süper Lig, ilk 15 haftadaki çekişmeli maçlar sonrası ortaya çıkan puan durumuyla en rekabetçi lig olarak Avrupa'nın önde gelen organizasyonları arasında zirvede yer alıyor.

Türkiye'de ligin zirvesiyle 10 puanlık sınır içinde sıralamaya 9 ekip girerken, bu puan farkı bandı İtalya Ligi'nde (Serie A) 5, İspanya Ligi (La Liga), Almanya Ligi (Bundesliga) ve Fransa Ligi'nde (Ligue 1) 4, İngiltere Ligi'nde ise (Premier Lig) 2 takımda doluyor.

ÜÇ LİGDE LİDERLER FARKLI ÖNDE

Avrupa'nın önde gelen futbol organizasyonlarının üçünde liderler, en yakın takipçilerine önemli farklar atmış durumda. İngiltere Ligi'nde 46 puanla zirvede bulunan Manchester City, ikinci sıradaki Manchester Unided'ın 11, 44 puanla Fransa Ligi lideri Paris Saint Germain, takipçisi Olympique Lyon'un 9, Almanya Ligi'nde 35 puanla ilk sırada yer alan Bayern Münih ise en yakın rakibi RB Leipzig'in 8 puan önünde yer alıyor.

İspanya Ligi'nde liderlik koltuğunun sahibi Barcelona'nın (39 puan) ikinci durumdaki Valencia ile arasındaki fark ise 5 puan.

Avrupa'nın önde gelen liglerindeki zirve mücadelesi açısından rekabetin yüksek olduğu bir diğer organizasyon olarak ise İtalya Ligi Serie A ön planda. İnter'in 40 puanla lider durumda bulunduğu ligde, 39 puanla Napoli, 38 puanla da Juventus takipte zirve yarışının iddialı takımları.

PUAN DURUMLARI

Avrupa'nın en önemli 5 ligi kabul edilen Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de zirve ile aradaki 10 puanlık fark bandının aşılması sınırına göre ilk sırada yer alan ekipler şöyle:

PREMİER LİG

Takım Maç Puan 1. Manchester City 16 46 2. Manchester United 16 35 3. Chelsea 16 32

LA LİGA

Takım Maç Puan 1. Barcelona 15 39 2. Valencia 15 34 3. Atletico Madrid 15 33 4. Real Madrid 15 31 5. Sevilla 15 28

SERİE A

Takım Maç Puan 1. İnter 16 40 2. Napoli 16 39 3. Juventus 16 38 4. Roma 15 35 5. Lazio 14 32 6. Sampdoria 15 27

BUNDESLİGA

Takım Maç Puan 1. Bayern Münih 15 35 2. RB Leipzig 15 27 3. Schalke 04 15 26 4. B. Mönchengladbach 15 25 5. Bayer Leverkusen 15 24

LİGUE 1