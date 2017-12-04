Kayserispor 90+'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakaladı!

Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Güray Vural'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 25. dakikada Umut Bulut'la 2. gole yaklaştı ancak Haydar Yılmaz kalesini gole kapattı.

İlk yarı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Aytemiz Alanyaspor 63. dakikada beraberlik golünü buldu. Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, sağ ayağıyla çok sert vurdu. Takım arkadaşı Lungu'nun sırtına çarpan top kaleci Silviu Lung'un bakışları arasında filelerle buluştu.

Alanyaspor'da Welinton 73. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Kayserispor maçın uzatma dakikalarında Umut Bulut ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kayserispor sahadan 3 puanla ayrıldı.