Kayserispor 90+'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakaladı!
Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi. Umut Bulut'un uzatmalarda attığı golle rakibini yenen Kayserispor puanını 26'ya çıkardı ve Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puanlarını eşitledi!
Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında Güray Vural'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 25. dakikada Umut Bulut'la 2. gole yaklaştı ancak Haydar Yılmaz kalesini gole kapattı.
İlk yarı 1-0 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda Aytemiz Alanyaspor 63. dakikada beraberlik golünü buldu. Efecan Karaca'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, sağ ayağıyla çok sert vurdu. Takım arkadaşı Lungu'nun sırtına çarpan top kaleci Silviu Lung'un bakışları arasında filelerle buluştu.
Alanyaspor'da Welinton 73. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Kayserispor maçın uzatma dakikalarında Umut Bulut ile skoru 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Kayserispor sahadan 3 puanla ayrıldı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:25
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
gsli arkadaşlar fatih hoca aleyhinde yorum yapanların gsli olduğundan şüphe ediyorum uefa kupasını tarihinde ilk defa türkiyey e getiren 4 şmp
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
galatasaraylı mayıs ayını görmemis zor Dursun Başkan
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Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
Toplam 3
Yorum
okan almanyada kaç lig var kaç takım var ofspor başkanı zırlayacağına onu araştırsın
Kayserispor 90+'da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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