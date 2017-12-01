2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un
Yarın oynanacak derbide düdük Aydınus’ta olacak 44 yaşındaki yönettiği son derbi ‘olaylı’ geçmişti.
SON 10 MAÇTA 1 GALİBİYET
Aydınus'un yönettiği son Beşiktaş- G.Saray derbisi olaylı geçti. 2013-14 sezonunun 5. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta G.Saray'ın 2-1'lik üstünlüğü bulunurken, siyahbeyazlı taraftarlar son dakikalarda sahaya girmişti. Bunun üzerine Aydınus, maçın tatil edilmesine karar vermişti. TFF de G.Saray'ı hükmen 3-0 galip ilan etmişti. Bu arada Beşiktaş, Aydınus'un yönettiği son 10 resmi maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 07:25
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Fenerbahçe'ye kötü haber!
Toplam 14
Yorum
emre mehmet ekici nerede diye sorulmamasını istedikleri için arada bir 20 dk saha çıkarıyorlar sonra sakatlandı diyorlar..yersen
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Okay Yokuşlu'ya dev teklif!
Toplam 6
Yorum
ismail trabzonsporu şampiyon yaptıktan sonra transfer düşünülsün hemde şu anki fiyatın iki misline
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İbrahima Yattara'dan derbi yorumu!
Toplam 2
Yorum
ts futbolun seyir zevkini yaşatan çok seçkin bir futbolcuydu...
2017’nin son derbisi Fırat Aydınus’un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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