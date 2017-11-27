Başakşehir'e Kayseri freni

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Kayserispor'un golünü 9. dakikada Umut Bulut kaydederken, Başakşehir'in golünü ise 38. dakikada Adebayor kaydetti.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 27 yaparken, Kayserispor ise 23 puana yükseldi.

9. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan taç atışını çabuk kullanan Kayserispor'da sağ çaprazdan topla buluşan Deniz Türüç topu bekletmeden kale alanına ortaladı. Arka direğe koşu yapan Umut Bulut'un tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

25. dakikada Atila Turan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Mendes'in ceza alınana girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

35. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alınana rakiplerini çalımlayarak giren Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

38. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Tiago Lopes'in kafayla uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde İrfan Can Kahveci kafayla altıpas önüne gönderdi. Pozisyonu takip eden Adebayor'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelere gönderdi: 1-1

39. dakikada golü atan Adebayor'un topu eliyle önüne aldığını iddia eden Kayserisporlu futbolcular hakeme uzun süre itiraz etti. İtirazlarını devam ettiren Tiago Lopes ve Deniz Türüç'e maçın hakemi Alper Ulusoy sarı kart gösterdi.Maçın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

49. dakikada Mendes'in ceza yayı üzerinde düşürülmesi sonucu maçın hakemi faul verdi. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

51. dakikada Deniz Türüç'ün derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Lopes'in şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Deniz Türüç'ün ön direğe ortasına hareketlenen Umut Bulut'un yatarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

76. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



Süper Lig'in 13. hafta kapanış maçında Kayserispor, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Nari·nç, Hakan Yemi·şken

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Atila Turan, Sapunaru, Şamil Çinaz (Dk. 77 Espinoza), Badji, Boldrin (Dk. 63 Güray Vural), Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut (Dk. 85 Stojiljkovic)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Attamah, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Hakan Özmert), Gökhan İnler, Kerim Frei (Dk. 75 Napoleoni), Visca, Mossoro, Adebayor (Dk. 81 Mevlüt Erdinç)

Goller: Dk. 9 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 38 Adebayor (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 39 Deniz Türüç, Dk. 39 Tiago Lopes, Dk. 73 Badji (Kayserispor), Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)



