PFDK kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 23.11.2017 tarih ve 30 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 19.11.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü teknik sorumlusu İRFAN BUZ'un, 19.11.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR sporcusu PAULO HENRIQUE CARNEIRO FILHO'nun, 17.11.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.11.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SAMSUNSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BOLUSPOR Kulübü yöneticisi HAKKI ÖZTABAĞ'ın, 20.11.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü antrenörü FATİH TEKKE'nin, 18.11.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 17.11.2017 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MENEMEN BELEDİYE SPOR Kulübünün, 18.11.2017 tarihinde oynanan MENEMEN BLD.SPOR - TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KASTAMONUSPOR 1966 Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BLD. SPOR - KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- SİLİVRİSPOR Kulübünün, 18.11.2017 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR - KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü sporcusu GÜRAY KULA'nın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- HACETTEPE SPOR Kulübünün, 18.11.2017 tarihinde oynanan HACETTEPE SPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- EROKSPOR A.Ş.'nin, 19.11.2017 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR - EROKSPOR A.Ş. Kulübü TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR - ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu SERHAT KESKİNSOY'un, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

18- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR - TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR - TİRE 1922 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu UĞUR BALCIOĞLU'nun, 19.11.2017 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş. - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR Kulübü sporcusu METEHAN ANDAÇ ÖZLÜ'nün, 19.11.2017 tarihinde oynanan ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR - ANKARA ADLİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ÇORUM BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ABDULLAH KARMİL'in, 19.11.2017 tarihinde oynanan ÇORUM BELEDİYESPOR - ELAZİZ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu EYYÜP UÇAR'ın, 19.11.2017 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu EKREM KILIÇARSLAN'ın, 19.11.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - ESKİŞEHİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü sporcusu ZAFER GÖRGEN'in, 18.11.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakibine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK