Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı
Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Bilet fiyatları şöyle:
VİP: 40 TL
Maraton: 15 TL
Kale Arkası Güney Tribün: 5 TL
Kale Arkası Kuzey Tribün: 40 TL
Misafir Takım: 40 TL
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:25
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
arsen l. Bu sene GS yi BJK ye rakip yapmaya çalıştılar.5 hafta önce balon patlayacak ve ilk yarı bitmeden Tudor kovulacak demiştim.Az kaldı.
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
ephe niye kızıyorsun ki, yanlış mı söylemiş, gs o zaman kupaları aldığı dönmede iyi yönetilseydi şampiyonlar ligi kupasını bile alabilirdi
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N’Doye baba
Toplam 4
Yorum
Mustafa YILMAZ N'doye aslında top kontrolü verdiği paslar mükemmel forvet değilde başka bir mevki olmuş olsaydı acaba bu kadar eleştiri alır mıydı?
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