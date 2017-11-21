 Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı

    Trabzonspor maçı biletleri satışa çıktı

    Süper Lig'in 13.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçının biletleri satışa sunuldu.

    Ligin 13.haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Pazar günü oynanacak olan Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. Biletler Passolig'in internet sitesinden Yeni 4 Eylül Stadyumu önündeki Passolig Kart gişesinden temin edilebilecek.

    fiyatları şöyle:
    VİP: 40 TL
    Maraton: 15 TL
    Kale Arkası Güney Tribün: 5 TL
    Kale Arkası Kuzey Tribün: 40 TL
    Misafir Takım: 40 TL
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:25
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