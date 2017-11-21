''Hedefimiz Marsilya maçından 3 puan almak''
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda kendi sahalarında oynayacakları Marsilya maçından 3 puanla ayrılıp diğer maçlara ümitli gitmek istediklerini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden ve 4 puanla 3'üncü sırada bulunan Atiker Konyaspor, Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Marsilya maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Marsilya maçından ümitli olduklarını belirten Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Marsilya ile önümüzdeki Perşembe sahamızda oynayacağız. Bu maç ileriye dönük devam etmemiz veya etmememiz anlamında önemli maçlardan bir tanesi. Sahamızdaki galibiyetimiz önümüzdeki maçlarımızı etkileyeceği için bu konuda çok ümitliyiz. Futbolcularımıza, teknik kadromuza en önemlisi de taraftarlarımıza bu konuda güveniyoruz. Beklentilerimiz yüksek. 3 puanla sahamızdan ayrılıp, önümüzdeki maçlara daha ümitli gitmek istiyoruz" dedi.
FUTBOLCULAR VE TEKNİK EKİP ŞEVKLE VE AŞKLA ÇALIŞIYOR
Futbolcuların ve teknik kadronun büyük bir şevk ve aşkla çalıştığını ifade eden Baydar, "Pazar günü Antalya karşısında güzel bir maç oynadık. Ancak sonuca varamadık. Maalesef berabere kaldık. Ama bu maçla inşallah aynı performans ya da bir tık daha üst seviyede oynarsak Marsilya maçından galibiyetle çıkacağımızı ümit ediyoruz. Bu konuda futbolcularımız teknik heyetimiz son sürat ve büyük bir şevkle, aşkla çalışıyorlar. İnşallah 3 puanla ayrılıp taraftarlarımızı ve camiamızı da mutlu ederiz" diye konuştu.
TARAFTARLARIMIZ TRİBÜNLERİ DOLDURSUN
Tüm taraftarın stadı doldurup takımına destek olmasını isteyen Ahmet Baydar, "Taraftarlarımız her zamanki gibi 12'nci adam anlamında inşallah desteklerine yine devam edecek. Marsilya maçında koltukları doldurup boş bırakmayacak şekilde tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Taraftarların takımına destek olmalarını ümit ediyoruz" dedi.
19-20 PUANI GEÇMEYİ ÜMİT EDİYORUZ
Devre arasına kadar puan olarak 19-20'leri geçmeyi ümit ettiklerini ifade eden Baydar, "Ligde biliyorsunuz ilk maçlarımızın birçoğu bizim için dezavantajlıydı. Bundan sonraki maçlarımızı daha avantajlı maçlar olarak düşünüyoruz. Bir çıkış yakaladık. İnşallah bu çıkışı sürdürüp ilk yarıyı en üst puanlarla bitiririz. Devre arasında takımımıza bir destek olarak golcü takviyesi gerekiyor. Bu desteği de aldıktan sonra ikinci yarıda inşallah Konyaspor'un hak ettiği puanlarla hak ettiği yeri alacağını düşünüyorum. Hiç kimse bu konuda ümitsizliğe kapılmasın. Konyaspor sağlam ellerde. İnşallah dönem sonunda da puan olarak hak ettiği yerde bitirecektir diye düşünüyorum. İlk yarı sonu itibariyle 19-20 puanları geçmeyi ümit ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:47
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Abou bize gelebilir
Toplam 3
Yorum
BJK'li gelecek bize bu aksam... yeterki ters gelmesin !
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Yüzümüz güldü
Toplam 6
Yorum
dadaş defansımız orta sahayı ileri itmediği süreçte başarı oranımız düşer geri kaçtıkca orta sahada geri geliyor forvet ile ara açılıyor
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Bifouma hakeme ‘korkak!’ demiş
Toplam 12
Yorum
ERDAL ULUDAG SON HAFTALAR DA SEYRETTİĞİM EN İYİ HAKEM PERFORMANSIYDI BİR BEŞİKTAŞ,LI OLARAK HAKEMİ TEBRİK EDERİM ? DOGRU KARARLA İYİ PERFORMANSTI.
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