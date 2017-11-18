 Konya'da gülen yok – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Konya'da gülen yok

    Konya'da gülen yok

    Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

    Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor karşılaştı. Konya'da oynanan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetti.

    Sezon başında 5 maç ceza alan Konyaspor taraftarları, bu sezon ilk kez Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmayı tribünden takip etti.

    Zorlu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

    Yeşil Beyazlılar, 75. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Geriye düşen Antalyaspor'da sahneye çıkan yıldız golcü Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu yıldız, 85'te fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 1-1

    Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 13'e yükseltti. Konyaspor ise puanını 11'e çıkardı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:27
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