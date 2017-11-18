Konya'da gülen yok

Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor karşılaştı. Konya'da oynanan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetti.



Sezon başında 5 maç ceza alan Konyaspor taraftarları, bu sezon ilk kez Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmayı tribünden takip etti.



Zorlu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



Yeşil Beyazlılar, 75. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Geriye düşen Antalyaspor'da sahneye çıkan yıldız golcü Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu yıldız, 85'te fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 1-1



Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 13'e yükseltti. Konyaspor ise puanını 11'e çıkardı.