Konya'da gülen yok
Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
Sezon başında 5 maç ceza alan Konyaspor taraftarları, bu sezon ilk kez Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşmayı tribünden takip etti.
Zorlu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Yeşil Beyazlılar, 75. dakikada Fofana'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Geriye düşen Antalyaspor'da sahneye çıkan yıldız golcü Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu yıldız, 85'te fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 1-1
Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 13'e yükseltti. Konyaspor ise puanını 11'e çıkardı.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:27
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Biz ne farklar gördük!
Toplam 8
Yorum
adalet o farkları nasıl kapattığınızıda 2010-2011 sezonunda gördük. takımıda kendinizide dünyaya rezil ettiniz.
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
evet borç 412 milyon euro kur farkından dolayı yüksek gözüküyor euro 1 liraya düşse borç 412 milyon tl bide bu açıdan bakın
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 3
Yorum
Baboş Akhisar Maçında Penaltınız verildi, rakip 10 kişi bırakıldı, 7 de verildi.. Kusura bakma Fikocum hakem golü de kendisi mi atsa idi ?
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