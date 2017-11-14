‘Evra gelmesin’

FİFA menajeri Mithat Halis, Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da gündeminde olduğu ileri sürülen Patrice Evra hakkında açıklamalar yaptı. Radyospor'a konuşan Halis, "Evra sorunlu bir oyuncu. Normalde Marsilya bir oyuncudan kolay kolay vazgeçmez ama problemleri var. Bazı çöplük oyuncular artık Türkiye'ye gelmesin" dedi. Halis, Fenerbahçe'nin en doğru transferinin Janssen olduğunu vurgularken, Skrtel'e de değindi, "Fenerbahçe'nin 1 numaralı stoperi" ifadelerini kullandı.