Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı kart anısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan, 'Futbol oynarken hiç kırmızı kart gördünüz mü?' sorusuna 'Bir kere... Çok da aslında ciddi bir şey değildi ama... Anadolu Hisarı Stadı'nda yanılmıyorsam Yıldız ile oynuyorduk. Takım kaptanıyım aynı zamanda... Kaptanlığın verdiği itirazı yaptım. Hakem bana kırmızı kartı çıkardı. Hayatımda bir kırmızı kart vardır; odur. Başka yok...' diyerek yanıt verdi.
- 12 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:23
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Arda'yı çok beğeniyorum
Toplam 7
Yorum
cengiz özbek in o çok istediği arda sonu olacak
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Kocaman'dan yeni sistem
Toplam 11
Yorum
Bjkli Tamam yeni sistem diyonda.. oldu 11inci hafta, rakiplerinle de oynadin..sistem tutmazsa yine 2-3 mac puan kaybedecen olacak 15 puan fark..
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Hakan bırakıyor
Toplam 3
Yorum
vasat oyuncu 1. lig topçusuna yok artık o kolay paralar hakan efendi. bitti.
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