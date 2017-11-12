Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı kart anısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı yayında futbola dair anılarını paylaştı. Erdoğan'ın kırmızı kart anısı ise beğeni topladı.



Erdoğan, 'Futbol oynarken hiç kırmızı kart gördünüz mü?' sorusuna 'Bir kere... Çok da aslında ciddi bir şey değildi ama... Anadolu Hisarı Stadı'nda yanılmıyorsam Yıldız ile oynuyorduk. Takım kaptanıyım aynı zamanda... Kaptanlığın verdiği itirazı yaptım. Hakem bana kırmızı kartı çıkardı. Hayatımda bir kırmızı kart vardır; odur. Başka yok...' diyerek yanıt verdi.