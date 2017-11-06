"Spora en çok yatırım yapan ülkelerin başındayız"

Bakan Bak, TRTSPOR canlı yayınında, amatör sporları geliştirmek için yatırımların devam ettiğini belirterek, sadece bu yıl 900 basketbol sahası yaptıklarını kaydetti.

Belediyelerle anlaşarak voleybol sahalarını ve diğer spor tesislerini de hayata geçirdiklerini belirten Bak, sporcu bir çocuğa yapılacak yatırımın hem sosyal hem de ekonomik anlamda 4 kat çoğalarak geri döndüğünü vurguladı.

"Ülkemiz için sporun birleştirici gücünü kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuşan Osman Aşkın Bak, "Dünyada spora en çok yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Yaptığımız statlara baktığınızda dünya standartlarının çok üstünde" dedi.

Bak sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bu yıl Okul Sporları Federasyonlarının bütçesini 2 kat artıracağız. Amatör sporlar konusunda belediyelere büyük görevler düşüyor. Kulüplerimizin de amatör sporlar konusunda alt yapılarını geliştirmesi lazım, zor bir konu. Biz de destek olacağız. Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak lazım. Ailelere görev düşüyor. Eve gidince çocuğunuzu öpüyor musunuz? İlgi, alaka. "Gençlere girişimcilik konusunda destek olacağız. "Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerimize bir çok konuda destek sağlıyor."