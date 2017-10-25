3 büyüklerin gözdesi PSG'li Metehan

Yurtdışında oynayan genç gurbetçileri gözlem altına alan 3 büyükler arasında transfer savaşı an meselesi!..devi'nin U19 takımında forma giyen'nün transferi içindevreye girmiş durumda.'da da görev yapan genç forvet oyuncusu özellikle'ndeki golleriyle dikkat çekti.'ın kulübüyle'ye kadar sözleşmesi var.