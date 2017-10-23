"Cesur F.Bahçeliler"
Galatasaray-Fenerbahçe maçını yorumlayan İngiliz basını, Tarık Ongun'un pozisyonu için 'Cesur F.Bahçeliler kalkan oldu' yorumunda bulundu
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından İngilizler'in en çok konuştuğu konu yardımcı hakeme yağan maddeler oldu. Atılan maddeler nedeniyle yerde kalan Ongun'a Fenerbahçeli futbolcular Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım yardımcı olmuştu.
Derbiye futboldan çok olayların damga vurduğunu belirten İngilizler, gergin geçen maçla ilgili şu yorumlarda bulundu;
ATILAN FÜZELERE KALKAN OLDULAR
Daily Mail: İstanbul Derbisi'nde Galatasaray taraftarının füze yağmuruna tuttuğu yan hakem yerde kaldı. Ateşli derbide gelen füzelere Fenerbahçeli oyuncular kalkan oldu.
The Sun: Üzerine yağan maddelerden dolayı yerde kalan hakeme cesur Fenerbahçe futbolcuları insan kalkanı oluşturdu. Türk Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve bir Fenerbahçeli futbolcu, kafalarına yağan maddeler altında hakemi ve bayrağını alıp yardım ettiler. Fenerbahçe'nin tek bir şut bile çekemediği maçın ardından Galatasaray ligdeki liderliğini sürdürüyor.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:40
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
"Cesur F.Bahçeliler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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