Bakanlık, koreografiyle ilgili başmüfettiş görevlendirdi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.
Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada Başbakan Binali Yıldırım'ın Galatasaray-Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan müsabakada, Galatasaray tribünlerinde açılan pankart ile ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.
Bu talimat üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi..
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:50
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
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