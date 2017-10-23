Bakanlık, koreografiyle ilgili başmüfettiş görevlendirdi

Başbakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada Başbakan Binali Yıldırım'ın Galatasaray-Fenerbahçe arasında dün akşam oynanan müsabakada, Galatasaray tribünlerinde açılan pankart ile ilgili soruşturma açılması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.

Bu talimat üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yapılan koreografiyle ilgili iki başmüfettiş görevlendirdi.