Galatasaray 0-5 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal Süper Kupa'da şov yaptı!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası'nı kazananı Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Turkcell Süper Kupa maçında siyah-beyazlılar ezeli rakibini 5-0 yenerek kupaya uzandı. Beşiktaş'a kupayı getiren golleri 1'inci ve 80'inci dakikada penaltıdan Ciro Immobile, 53'üncü dakikada Jonas Svensson, 90+1'inci dakikada Rafa Silva ile 90+2'nci dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti.

1'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Derbi maça hızlı başlayan siyah-beyazlılarda sağ kanattan Svensson'un uzun pasında savunmada Nelsson'un ayağı kayınca meşin yuvarlak Immobile'nin önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Immobile'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın solundan ağlara gitti: 0-1.

34'üncü dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktasının gerisindeki Mertens'e çıkardı. Pası alan Mertens, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası sağ çaprazındaki Ziyech'e servis yaptı. Ziyech'in çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı vuruşta son anda Colley araya girerek topu uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada sağ kanattan Rafa Silva'nın ceza sahasına çevirdiği ortaya gelişine vuran Immobile'nin sert şutunda top üstten dışarı çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde kapattı.

46'ncı dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Colley'in kafayla kale önüne indirdiği topa Paulista vurdu. Savunmada Abdülkerim Bardakcı'ya çarpan top kornere gitti.

49'uncu dakikada Galatasaray etkili geldi. Barış Alper Yılmaz ile sol kanattan gelişen atakta son çizgiden oyuncunun ceza sahası dışına çevirdiği topa Batshuayi'nin gelişine yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

53'üncü dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica ceza sahası içine ortasını yaptı. Rafa Silva'nın dokunduğu top altıpasın birkaç adım gerisine düştü. Meşin yuvarlağı boş pozisyonda önünden bulan Svensson'un sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta top filelerle buluştu: 0-2.

79'uncu dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Orta alanda kazanılan topun ardından rakip yarı sahada topu önünde bulan Immobile, savunma arkasına koşu yapan Gedson Fernandes'e pasını çıkardı. Ceza sahası ilk metrelerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Portekizli oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

80'inci dakikada Beşiktaş 3'üncü golü buldu. Penaltıda topun başına geçen Ciro Immobile'nin sol köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

87'nci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kerem Demirbay'dan aldığı topu kaleci Muslera'ya göndermek isteyen Victor Nelsson'un pası kısa düşünce araya Mustafa Erhan Hekimoğlu girdi. Mustafa'yı çekerek düşüren Nelsson, son adam olduğu için direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1'inci dakikada Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Beşiktaş'ta sol kanattan ceza sahasında giren Rafa Silva, sağ ayağıyla şutunu çekti. Savunmadan seken topu önünde bulan Onur Bulut geriden gelen Salih Uçan'a pasını çıkardı. Salih'in şutunda top kaleye yönelirken ayak koyan Rafa Silva'nın dokunuşunda top direğe de çarparak ağlara gitti: 0-4.

90+2'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Rafa Silva'nın savunma arkasına çıkardığı topa hareketlenen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazında sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top uzak direk dibinden ağlara gitti: 0-5.

Beşiktaş, karşılaşmayı 5-0 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: