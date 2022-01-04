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Beşiktaş'ta Mehmet Topal şoku! Kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş, TFF Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda Mehmet Topal şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu zorlu karşılaşma öncesi kadrodan çıkartıldı.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 17:59 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 18:35
Beşiktaş'ta Mehmet Topal şoku! Kadrodan çıkartıldı

5 Ocak Çarşamba günü, Antalyaspor ile Katar'da Süper Kupa maçına çıkacak Beşiktaş'ta eksikler bitmek bilmiyor.

Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürülmeyeceğini duyurdu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup da Katar'daki maçta forma giyemeyecek.

MEHMET TOPAL DA EKLENDİ

Beşiktaş'ta eksik futbolculara bir yenisi daha eklendi. Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Antalyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Önder Karaveli basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mehmet Topal'ın semptom gösterdiği ve bu nedenle kadrodan çıkartıldığını duyurdu.

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