Beşiktaş'ta Mehmet Topal şoku! Kadrodan çıkartıldı

5 Ocak Çarşamba günü, Antalyaspor ile Katar'da Süper Kupa maçına çıkacak Beşiktaş'ta eksikler bitmek bilmiyor.

Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Koordinatörü Kerem Ülkü, Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nin üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Katar'a götürülmeyeceğini duyurdu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup da Katar'daki maçta forma giyemeyecek.

MEHMET TOPAL DA EKLENDİ

Beşiktaş'ta eksik futbolculara bir yenisi daha eklendi. Tecrübeli futbolcu Mehmet Topal, Antalyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Önder Karaveli basın toplantısında yaptığı açıklamada, Mehmet Topal'ın semptom gösterdiği ve bu nedenle kadrodan çıkartıldığını duyurdu.