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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0'lık farklı skorla yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 23:55 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 00:01
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa şampiyonu Beşiktaş'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

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