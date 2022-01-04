Atiba ve Hakan Özmert Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu

TFF Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde takım kaptanları Atiba ve Hakan Özmert açıklamalarda bulundu.

Atiba: "Antalyaspor gibi iyi oynayan bir takıma karşı önemli bir maç olacak. İyi bir maç oynayıp, zaferle ayrılmak istiyoruz. Biz galibiyet almak için her şeyimizi vereceğiz. Umarım kazanan biz oluruz, yeni yılın da ilk kupası alırız."

Hakan Özmert: "Bütün Antalya şehrinin isteğini sahaya yansıtmak istiyoruz. Çok istekliyiz. İnşallah sonunda kupaya ulaşırız."