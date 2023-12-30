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Biz de oynamayız

Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk tişörtleri ve pankartlara izin verilmediği için maça çıkmama kararı aldı. TFF ve iki kulüp ortak açıklama ile duyuru yaptı

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Biz de oynamayız

Trendyol Süper Lig 2022-23 sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe dün gece Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacaktı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al- Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak bu dev mücadele çıkan kriz nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Dün öğle saatlerinde Riyad'dan gelen haberlerde Fenerbahçe'nin maça Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün, Galatasaray'ın ise Ne mutlu Türküm diyene' yazılı pankartlarla çıkmak istediği belirtildi. Ayrıca ısınmaya ise iki takımın da Atatürk tişörtleriyle çıkmak istediği ve bunun kabul edilmediği belirtildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu haberlerin ardından TFF'den şu açıklama yapıldı: Turkcell Süper Kupa maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.

KULÜP BAŞKANLARI TFF BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Saat 17:00 sularında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, saat 17:40 sularında da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bulunduğu otele geldi ve başkanlar arasında toplantı başladı. Saat 18:30 sularında toplantıdan gelen ilk haberlerde maçın planlandığı gibi başlayacağı bilgisi yer aldı.

TAKIMLAR STADA GELMEDİ

Maçın oynanacağına yönelik bilgilere rağmen maçla ilgili belirsizlik devam etti. Dursun Özbek ve Ali Koç'un Atatürk tişörtü ve pankartlarıyla ilgili geri adım atmadığı ve maçın oynanmama ihtimali yeniden yükseldi. İki takım kafileleri, stada hareket saati 18:45 olmasına rağmen otelde kaldı ve stada hareket etmedi.

FUTBOLCULARA KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

Saat 20:20 sularında Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı kararı tebliğ edildi. Yakın saatlerde Fenerbahçe kafilesine de karar bildirildi.

SOYUNMA ODASI BOŞALTILDI

Saat 20:40 sularında Galatasaray malzemecileri, stadyumdaki soyunma odasını boşaltıp malzemeleri stattan çıkarırken görüntülendi. Ortak açıklama ile maç ertelendi.

TARAFTARLAR İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Maç için tribüne giden taraftarlar, takımların sahaya çıkmamasının ardından tribünde hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu. Marşımızın ilerleyen bölümlerinde stadyumda müzik açıldı.

TAKIMLAR OTELLERİNDEN AYRILDI

G.Saray ve F.Bahçe kafilelesi, Riyad'daki otellerinden ayrılarak havalimanına doğru hareket etti. Maçın ardından tatil için ayrı uçuşları olan futbolcular da havalimanına bireysel olarak hareket etti.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncular, sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı görselleri paylaştı.

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