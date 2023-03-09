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Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 13:01
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMA:

20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM

11 MART CUMARTESİ:

16.00 Antalyaspor - Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Nef) ATİLLA KARAOĞLAN

12 MART PAZAR:

13.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (Eryaman Stadyumu) ALİ ŞANSALAN

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN

19.00 Başakşehir - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim) METE KALKAVAN

13 MART PAZARTESİ:

20.00 İstanbulspor - Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) HALİL UMUT MELER

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