Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMA:
20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM
11 MART CUMARTESİ:
16.00 Antalyaspor - Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Nef) ATİLLA KARAOĞLAN
12 MART PAZAR:
13.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (Eryaman Stadyumu) ALİ ŞANSALAN
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN
19.00 Başakşehir - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim) METE KALKAVAN
13 MART PAZARTESİ:
20.00 İstanbulspor - Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) HALİL UMUT MELER
Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
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