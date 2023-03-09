Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.



Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:



CUMA:



20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi) KADİR SAĞLAM



11 MART CUMARTESİ:



16.00 Antalyaspor - Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya) VOLKAN BAYARSLAN



19.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Nef) ATİLLA KARAOĞLAN



12 MART PAZAR:



13.30 MKE Ankaragücü - Alanyaspor (Eryaman Stadyumu) ALİ ŞANSALAN



16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN



19.00 Başakşehir - Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim) METE KALKAVAN



13 MART PAZARTESİ:



20.00 İstanbulspor - Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) HALİL UMUT MELER