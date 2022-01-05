Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik! İşte o paylaşım

TFF Turkcell Süper Kupa maçında Antalyaspor'u penaltılarla devirerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

İşte o paylaşım:

TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.