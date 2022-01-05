Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik! İşte o paylaşım

TFF Turkcell Süper Kupa maçında Antalyaspor'u penaltılarla devirerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
İşte o paylaşım:
TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan @Besiktas'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. pic.twitter.com/jHU9AkGycN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2022