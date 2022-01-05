Haberler Süper Kupa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik! İşte o paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik! İşte o paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalyaspor'u mağlup ederek TFF Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Beşiktaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. İşte o paylaşım...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 00:05 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 00:10
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik! İşte o paylaşım

TFF Turkcell Süper Kupa maçında Antalyaspor'u penaltılarla devirerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

İşte o paylaşım:

TFF Turkcell Süper Kupa 2021'i kazanan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş camiasını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.

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