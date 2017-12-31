Spor dünyasında yıldızların veda yılı

Bu sene, birçok dünyaca ünlü sporcunun kariyerini sonlandırdığı yıl olarak öne çıktı.

Futbolda Francesco Totti, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Kaka, Dirk Kuyt, Philipp Lahm, Xabi Alonso, atletizmde Usain Bolt, otomobil yarışında Felipe Massa, bisiklette Alberto Contador, teniste Martina Hingis, basketbolda Paul Pierce, boksta ise Wladimir Klitschko, spor kariyerlerine son verme kararı alan isimler arasında yer aldı.



Yeşil sahaların emektarları

Futbolda 2017 yılında birçok yıldız futbolcu emeklilik kararı aldı. Tüm kariyerini İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da geçiren Francesco Totti, 25 sezon oynadıktan sonra kramponlarını astı.

İtalyan futbolcu, yetiştiği, 25 sezon oynadığı ve 785 kez giydiği Roma formasıyla, 307 gol atarken, bir Serie A şampiyonluğu yaşadı. İtalya Milli Takımı'nda da 59 kez oynayan Totti, 2006 Dünya Kupası'nı kaldıran ekibin bir parçası oldu.

Bir diğer İtalyan futbolcu Andrea Pirlo da kariyerine 2017'de nokta koydu. Son olarak ABD Birinci Futbol Ligi ekiplerinden New York City forması giyen Pirlo, İtalya'nın önde gelen kulüpleri Juventus, Milan ve Inter'de uzun yıllar top koşturdu.

Milan ile ikişer İtalya ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan Pirlo, Juventus'ta 4 İtalya ligi şampiyonluğu elde etti. İtalya Milli Takımı'nda 116 maça çıkan Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi orta saha oyuncularından biri gösterilen Frank Lampard, Pirlo gibi New York City'de kariyerini sonlandırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de 13 sezon oynayan Lampard, takımıyla birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile 3 kez Premier Lig şampiyonu oldu.

2007'de dünyada yılın futbolcusu seçilen Brezilyalı oyuncu Kaka, ABD'de emekliye ayrılan bir diğer isim oldu. Son olarak Orlando City forması giyen Kaka, Real Madrid ve Milan ile birer lig şampiyonluğu yaşarken, Milan ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de elde etti. Kaka, 2002'de Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Dirk Kuyt, Hollanda temsilcisi Feyenoord'da kariyerine nokta koydu. Liverpool'da 6 sezon istikrarlı bir performans sergileyen Kuyt, 2013-2014'te de şampiyon olan Fenerbahçe'nin kadrosunda yer aldı.

Alman ekibi Bayern Münih'in efsane isimlerinden Philipp Lahm da 2017'de kariyerini sonlandıran futbolcular arasında yer aldı. Alman futbolcu, 2003'ten beri oyuncusu olduğu Bayern Münih ile 8 lig şampiyonluğu, birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazandı. Lahm, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın da sağ bekiydi.

Bayern Münih'te emekliye ayrılan bir diğer futbolcu da Xabi Alonso oldu. İspanyol orta saha oyuncusu, Real Sociedad'daki üstün performansıyla, Real Madrid, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımlarda uzun yıllar forma giydi. İspanya Milli Takımı ile bir dünya, iki Avrupa şampiyonluğu kazanan Xabi Alonso, Real Madrid ve Liverpool ile de birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni elde etti.

Öte yandan, İtalyan Antonio Cassano, Çek Tomas Rosicky, Arjantinli Esteban Cambiasso, Alman Kevin Kuranyi gibi önemli oyuncular da 2017'de futbola veda ettiklerini açıkladı.



Atletizm, Bolt'suz kaldı

Kariyerinde 8 olimpiyat altın madalyası bulunan, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Jamaikalı Usain Bolt, 2017'de Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından spor kariyerini tamamen sonlandırdı.

Geçen sene olimpiyatlara veda eden dünyanın en hızlı insanı, bu sene Dünya Atletizm Şampiyonası'na buruk veda etti. Son kez çıktığı pistte 4x100 metre finalinde bitiş çizgisine yakın sakatlanan Bolt, yarışı tamamlayamadı.



Paul Pierce emekli oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yıldızlarından Paul Pierce, 15 yılını geçirdiği Boston Celtics ile sözleşme imzalayarak 2017'de kariyerini sonlandırdı.

NBA'deki 19 yıllık kariyerinin büyük bölümünü Boston Celtics'te geçiren Pierce, 2008'de tek şampiyonluğunu yaşadığı takımıyla finallerin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.



Hingis kortlara veda etti

Kariyerinin son döneminde çiftlerde mücadele eden İsviçreli tenisçi Martina Hingis, 2017 WTA Finalleri sonrası emekliye ayrıldı.

Çiftlerde dünya kadınlar 1 numarası Hingis, kariyerinde teklerde 5 grand slam, çiftlerde 13 grand slam ve karışık çiftlerde 7 grand slam zaferi yaşadı.



Contador evinde emekliye ayrıldı

İspanyol sporcu Alberto Contador, yol bisikletinde sezonun son büyük yarışı 72. İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta) yarışarak, kariyerine nokta koydu.

ONCE-Eroski, Discovery Channel, Astana ve Saxo Bank takımlarında yarıştıktan sonra 2017'de Trek-Segafredo ekibi adına mücadele eden Contador, kariyerinde iki kez Fransa Bisiklet Turu'nda (Le Tour de France) (2007, 2009), iki defa İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) (2008, 2015) ve üç kere de İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta) (2008, 2012, 2014) şampiyonluğa ulaştı.



Massa bu kez bırakabildi

Geçen yıl pistlere veda eden ancak Valtteri Bottas'ın Mercedes'e transfer olmasıyla zorda kalan Williams'ın davetini geri çevirmeyen 36 yaşındaki Massa, Formula 1'e veda etti.

Brezilyalı sürücü, kariyerinin son yarışına Abu Dabi'de çıktı. Yarışı 10. sırada bitiren Massa, 16 yıllık Formula 1 kariyerine son verdi.

Kariyerinde 11 yarış kazanan Massa, 41 kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi.



Wladimir Klitschko 2018'de yok

Klitschko kardeşlerin küçüğü Wladimir, 2017'de spora veda eden bir diğer isim oldu.

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip Ukraynalı sporcu, iki yıl önce İngiliz Tyson Fury'ye karşı 28. unvan maçına çıkmış ve ringden unvanını kaybederek ayrılmıştı.

Klitschko, bu yıl da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 90 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında İngiliz Anthony Joshua ile karşılaşmıştı. Ukraynalı boksör, kariyerindeki tüm maçlarını nakavtla kazanan 27 yaşındaki Joshua'ya da 11. rauntta nakavtla yenilmişti.

Atlanta Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı altın madalyanın ardından 1996 yılında profesyonel olan Klitschko, 21 yıllık kariyerinde 69 maçta 5 mağlubiyet yaşadı.