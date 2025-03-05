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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi başladı!

Net Global Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi başladı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Net Global Sivasspor, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 17:25 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 17:47
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Net Global Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi başladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez Rıza Çalımbay dönemi başladı.

Futbolculuk kariyerinde 494 karşılaşmayla 16 sezon boyunca sadece Beşiktaş'ta oynayan "Atom Karınca" lakabıyla bilinen Rıza Çalımbay, Sivasspor ile yeniden anlaşmaya vardı.

Teknik adamlığa da formasını giydiği Beşiktaş'ta antrenör olarak adım atan Çalımbay, kariyerinde Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Hatayspor takımlarını çalıştırdı.

Çalımbay, "yuvam" dediği Beşiktaş'ta iki sezon teknik direktörlük görevinde bulundu.

- Rıza Çalımbay'ın Sivasspor karnesi

2004-2005 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı sezonlarda başarılı grafik çizdi.

Çalımbay, 2010-2011 sezonunun 10. haftasında teknik direktör Mesut Bakkal'dan görevi devralarak memleketinin takımı Sivasspor'un başında ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verdi.

İlk maçında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, sezonu 35 puanla 15. sırada tamamladı.

2011-2012 sezonunu 50 puanla 7. sırada tamamlayan Çalımbay idaresindeki Sivas ekibi, 2012-2013 sezonunda ise 44 puanla 12. sırada yer aldı.

Sivasspor, 2013-2014 sezonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak göreve Roberto Carlos'u getirdi.

- Sivasspor'da ikinci Rıza Çalımbay dönemi

Kırmızı-beyazlı ekipte ikinci Rıza Çalımbay dönemi ise 2019-2020 sezonunda yeniden başladı.

Çalımbay, ikinci kez göreve gelmesinin ardından yine ilk sınavını Beşiktaş'a karşı verdi ve Sivasspor bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Sezonu 60 puanla 4. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

- Çalımbay yönetimindeki Sivasspor üst üste Avrupa'ya gitti

2020-2021 sezonunu 65 puanla 5. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdi.

Çalımbay'ın öğrencileri, 2. eleme turundan katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Danimarka'nın Kopenhag takımına 5-0 yenilerek Avrupa'ya bir kez daha veda etti.

- Sivasspor, Çalımbay ile tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı

Kırmızı-beyazlılar, 54 puanla 10. sırada tamamladığı 2021-2022 sezonunda tarihinde önemli bir başarıya da imza attı.

Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde uzatmalarda Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile üst üste 3 kez Avrupa'ya gitme başarısı gösteren Sivas temsilcisi, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

- Rıza Çalımbay üçüncü kez Sivasspor'da

Çalımbay, 2022-2023 sezonunu 41 puanla 14. sırada tamamlayan Sivasspor ile sezon sonu yollarını ayırdı.

Bir süre takım çalıştırmayan ve geçen sezonun 12. haftasında kariyerinde ikinci kez Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Çalımbay, 5 maç sonra siyah-beyazlı ekiple yol ayrılığına gitti.

Bu sezon ise bir süre Atakaş Hatayspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, önemli başarılar yaşattığı Sivasspor'da üçüncü dönemini yaşayacak.

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