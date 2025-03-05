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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'da Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı!

Net Global Sivasspor'da Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı-beyazlılarda son olarak Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 12:45
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Net Global Sivasspor'da Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak kırmızı-beyazlılarda Ömer Erdoğan döneminin sona erdiği resmen açıklandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Teşekkürler Ömer Erdoğan

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.

Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Net Global Sivasspor Kulübü

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