G.Antep ve Sivas Serhat’ın peşinde

Süper Lig'in önemli kulüpleri Gaziantep FK ve Sivasspor, transferde karşı karşıya geldi. İki kulüp de Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Altınordu'nun 19 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen ile ilgileniyor. Gaziantep ve Sivasspor, sözleşmesi 2027'de bitecek olan genç eldiven için girişimlerini sürdürüyor. 1.88 boyundaki Öztaşdelen, bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta forma giydiği 13 maçta 9 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı. Yetenekli file bekçisi, Türkiye U20 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.