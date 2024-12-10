Yasin Öztekin’in ikinci baharı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Buca, son olarak Menemen engeline de takıldı. G.Saray'ın eski yıldızı Yasin Öztekin'in attığı gollerle sırtladığı Buca ekibi, 6. sıraya kadar geriledi. Ancak 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu performansıyla adeta ikinci baharını yaşıyor. Bu sezon ligde 15 maçta 11 gol atan Yasin, kupada da 2 kez fileleri sarsarak takımına önemli bir katkı sağladı.

Menemen kayıplarda

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son haftalarda büyük bir hüsran yaratan Menemen'de çöküş devam ediyor. Geride kalan haftada Bucaspor ile 1-1 berabere kalarak ligde lider Aksaray'ın 8 puan gerisine düşen Menemen, son 4 karşılaşmasından yalnızca 1 puan çıkartabildi.

Fırıloğlu fark yarattı

Nazillispor'da Hakan Fırıloğlu takıma adeta hayat verdi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli'de 2 hafta önce Gürhan Sönmez'in yerine göreve gelen Fırıloğlu, 2'de 2 yaptı. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u 2-1 yenen Nazilli, geride kalan haftada ise Mersin İdmanyurdu'nu 1-0 yendi.

Fethiye potaya girdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'u 2-1 mağlup eden Fethiyespor son maçlarda yükselişe geçerek Play-Off yolunda umutlandı. Sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanan ve 5 haftadır şov yapan Fethiyespor, bu periyotta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Tire geç açıldı

Tarihinde ilk kez profesyonel ligde mücadele eden Tire 202, son haftalarda açıldı. TFF 3. Lig 2.Grup'ta ilk 8 haftada galibiyet alamayıp 3 beraberlik, 5 yenilgiyle düşme korkusu yaşayan Tire, ardından çıktığı 6 maçta topladığı 14 puanla rahat bir nefes aldı.

Bal-Kes coştu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde İnegöl Kafkasspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Balıkesirspor, teknik direktör İsmail Ertekin'in göreve gelmesiyle kendisine geldi. Son 2 haftada takımın başında yer alan 65 yaşındaki teknik adam takımına 6 puan kazandırdı.

Altınordu fırsat tepti

Bu sezon yeniden TFF 1. Lig'e yükselmek için büyük çaba harcayan Altınordu, evinde İskenderun'a 2-1 yenilerek yara aldı. Lider Sarıyer'in 6 puan gerisine düşen İzmir ekibi, bu sezon evindeki ilk yenilgisini tatmış oldu. Altınordu, Sarıyer'i konuk edecek.

Batman takipte

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün bir karşılaşma oynandı. Batman Petrol, deplasmanda Isparta'yı 1-0 yenerek ikinci sıraya yerleşti. Dün oynanan bir başka mücadelede ise 3. Lig 2. Grup mücadelesinde Muğla ile Silivri 0-0 berarebe kaldı. Silivri böylece 2. sıraya geriledi.