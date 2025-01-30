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Haberler Sivasspor Yiğido Simic

Yiğido Simic

Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen kırmızı-beyazlılar, Omonia’dan 29 yaşındaki Sırp milli sol açık Veljko Simic’le el sıkıştı. Tecrübeli yıldız, takımının önceki günkü kupa maçında kadroda yoktu

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Yiğido Simic

Süper Lig'de üst sıraları hedefleyen Sivasspor, kanat futbolcusu arayışında rotasını Güney Kıbrıs'a çevirdi. Sivas ekibi, Güney Kıbrıs'ta Omonia forması giyen Sırp sol kanat Veljko Simic'le imza aşamasına geldi. Yiğidolar'la yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlayan 29 yaşındaki oyuncu, takımının kupa maçında kadroya alınmadı. Simic, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol, 7 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 2025'te bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.

KIZILYILDIZ'DA ŞAMPİYON OLDU

SIRBİSTAN'IN Kızılyıldız ekibinin alt yapısından yetişen Veljko Simic, İsviçre'de Basel, Chiasso, Winterthur ve Schaffhausen gibi takımlarda ter döktü. Sırbistan'ın tüm alt yaş milli takımlarında boy gösteren Sırp yıldız, Sırbistan Milli Takımı'nda da 1 kez forma şansı buldu ve 1 gol atma başarısını gösterdi. Simic, sol kanadın yanı sıra sağ kanat, orta saha sağ ve sol ile 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Kızılyıldız'la 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında lig şampiyonluğu da yaşadı.

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