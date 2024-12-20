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Haberler Sivasspor Başarılı olacağız

Başarılı olacağız

Ömer Erdoğan, Sivasspor’a imzayı attı. Erdoğan, “Taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Başarılı olacağız

Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ömer Erdoğan için Başkan Bahattin Eken'in de katılımıyla imza töreni düzenlendi. Sezonu sonuna kadar Yiğidolar'la anlaşan Erdoğan, köklü bir camiaya imza attığı için mutlu olduğunu, büyük hedefler kurduğunu ancak planlamalarını maç maç yapacaklarını söyledi. Başkan Eken, "Ömer Erdoğan hocamız Türk futbolunun değerli bir ismidir. İnanıyorum ki kariyerine yeni bir başarı ekleyecektir. Cumartesi günü sahamızda oynayacağımız Samsunspor maçında tüm gücümüzü gösterelim" dedi. Erdoğan da "Süre olarak devre arasına yakın zamanda geldik ve çok zamanımız yok. Ben ve ekibim kendimize güveniyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle çok güzel başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimiz büyük ama benim yapımda her zaman maçtan maça planlamak var. Takımımızı inşallah cumartesi gününe hazırlamaya çalışacağız. Taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. İnşallah buradaki hedefleri daha yukarıya taşırız. Sırf bir hoca değişimiyle hemen bir şey olmuyor zamana da ihtiyaç var" diye umut dağıttı.

'SENSİZ OLMAZ'

Sivasspor, Samsunspor maçı öncesinde taraftarlara özel bir çağrı yaparak, sosyal medyada 'Sensiz Olmaz' mesajı yayımladı. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, taraftarların coşkulu görüntüleri ve Müslüm Gürses'in sevilen şarkısı 'Sensiz Olmaz' eşliğinde bir çağrı yapıldı. Videoda, "Tarih yazdığımız, zaferlerle dolu anları yaşadığımız her maçta sen yanımızdaydın. Şimdi, hep birlikte kalbimizdeki sevdayı tribünlerde haykırmanın tam zamanı" ifadeleriyle taraftarlar, tribünlere davet edildi. Taraftarlar ise takımlarını yalnız bırakmayacaklarını belirterek, videoyu büyük bir ilgiyle paylaşıp yorumlar yazdı.

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