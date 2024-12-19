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Haberler Sivasspor Sivasspor'da Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı!

Sivasspor'da Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı!

Sivasspor'da, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Ömer Erdoğan, ilk antrenmanına çıktı. Taraftar da kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünü ilk idmanda yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 17:10
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Sivasspor'da Ömer Erdoğan ilk idmanına çıktı!

Sivasspor'da, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Ömer Erdoğan, ilk antrenmanına çıktı. Taraftar da kırmızı-beyazlıların yeni teknik direktörünü ilk idmanda yalnız bırakmadı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ndeki idman başlamadan önce Teknik Direktör Ömer Erdoğan, takımla kısa bir toplantı yaptı. Daha sonra antrenman, istasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşularıyla devam eden idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmalarla devam edecek. Antrenmana gelen taraftarlar da Ömer Erdoğan ile fotoğraf çektirerek, forma imzalattılar.

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