Haberler Sivasspor Sivasspor’da Fode Koita sakatlanarak oyuna devam edemedi!

Sivasspor’da Fode Koita sakatlanarak oyuna devam edemedi!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayan EMS Yapı Sivasspor'da, maçın 9. dakikasında Fode Koita sakatlanarak oyundan çıktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024 Cumartesi 20:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor’da Fode Koita sakatlanarak oyuna devam edemedi!

Sivasspor'da futbolcu Fode Koita, Kayserispor maçının 9. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Meniq oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor sahasında Kayserispor ile karşılaşırken, kırmızı-beyazlılarda golcü futbolculardan Fode Koita sakatlık yaşadı. Müsabakanın 9. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Daha sonra 32 yaşındaki futbolcunun yerine 9. dakikada Meniq girdi.

Futbolcunun sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

52 Orduspor FK - Elazığspor | CANLI
Cimbom bombayı patlatıyor! 64 milyon Euro ödenmişti
DİĞER
Her şeyi bir kenara bırakıp ABD'ye yerleşmiş... Tokatçı'nın Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
FA Cup Manchester United'ın!
Fred'in yanına bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sivasspor - Kayserispor | CANLI
Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman?
Aöf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2024 açıköğretim bahar dönemi sınav sonucu sorgula
Tarım Kredi'de İndirim Karnavalı! 25 Mayıs - 7 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 25 Mayıs Cumartesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Bonucci'ye veda! F.Bahçe'den Bonucci'ye veda! 20:36
Konyaspor G.Saray maçına hazır! Konyaspor G.Saray maçına hazır! 20:29
Sivasspor’da yıldız isim sakatlandı! Sivasspor’da yıldız isim sakatlandı! 20:05
Atletico Sociedad deplasmanında kazandı! Atletico Sociedad deplasmanında kazandı! 19:55
G.Saray'a Konya'da coşkulu karşılama G.Saray'a Konya'da coşkulu karşılama 19:48
Milliler EURO 2024 hazırlıklarına başladı Milliler EURO 2024 hazırlıklarına başladı 19:47
Daha Eski
Efeler Fransa'ya kaybetti! Efeler Fransa'ya kaybetti! 19:10
İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic! İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic! 19:06
FA Cup Manchester United'ın! FA Cup Manchester United'ın! 18:56
52 Orduspor FK - Elazığspor | CANLI 52 Orduspor FK - Elazığspor | CANLI 18:48
Monaco GP'sinde pole pozisyonu Leclerc'in Monaco GP'sinde pole pozisyonu Leclerc'in 18:30
Uğur Altınel'den altın madalya! Uğur Altınel'den altın madalya! 18:21