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Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 10:50
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Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

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