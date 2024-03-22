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Bülent Uygun: Hedefim zirve

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, “İnşallah Allah nasip eder de Sivasspor’u şampiyon yaparız” diye iddialı konuştu

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 06:50
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Bülent Uygun: Hedefim zirve

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin söyleşi programına konuk oldu. Uygun, "10 yıl içerisinde başta Kocaeli olmak üzere Sakarya, Bursa, Eskişehir, Samsun, Konya, A.Gücü, Zonguldak gibi takımların şampiyon olma potansiyeli çok fazlasıyla var. İnanıyorum ki bunlardan bir tanesi de Sivas olur. İnşallah Allah nasip eder de Sivasspor'u şampiyon yaparız. Bunun için buraya geldim" diye umut dağıttı.

TFF'Yİ MHK'DENAYIRMALIYIZ

Bülent Uygun, bir öğrenci tarafından, 'Türkiye'deki VAR hakemlerin performansını nasıl buluyorsunuz?' sorusuna, "TFF'yi MHK'den ayırmamız gerekiyor. TFF'nin yapacağı tek şey geleceğe yönelik projeleri yapmak. Hakemler konuşmaktan bunları yapamıyorlar" yanıtını verdi.

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