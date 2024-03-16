Final gibi maç

Avrupa kupalarını hedefleyen iki takım Adana'da kozlarını paylaşacak. Hikmet Karaman'la çıkışa geçen Adana Demirspor, Bülent Uygun'la eski günlerine dönmeye çalışan Sivasspor'u ağırlayacak. 36 puanla 10. mavi-şimşekler, 2 puan üzerindeki rakibini yenerek, hem sıralamada üstüne çıkmak hem de alt taraftan uzaklaşmak istiyor. İlk maçta Sivas'tan 1-1 beraberlikle ayrılan Adana ekibi, ikili averajda da üstün duruma geçmenin planlarını yapıyor.

GOLCÜLER CEZALI

Adana'daki kritik randevu öncesinde iki takımın da yıldız golcüleri cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Adana Demirspor'da Mario Balotelli, Sivasspor'da ise Rey Manaj, kart cezası nedeniyle bugün takımlarını yalnız bırakacak. İki yıldız golcüden Balotelli 6, Manaj 19 kez ağları sarstıı. Öte yandan Akdeniz ekibinde cezası sona eren stoper Semih Güler de teknik direktör Hikmet Karaman'dan forma bekliyor. Demirspor'da yeni transfer Nabil Alioui'nin ise sakatlığı sürüyor.

SİVAS'TA 3 FUTBOLCU YOK

Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek olan Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta sahasındaki Alanyaspor maçıyla son bulan Yiğidolarda sakatlığı bulunan Bartuğ Elmaz, Hakan Arslan ile kart cezalısı olan Rey Manaj yer almadı.

8 RANDEVUDA EŞİTLİK VAR

Adana Demirspor ile Sivasspor bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Mavi şimşekler 2 galibiyet elde ederken, 2 kez de Sivasspor hanesine 3 puan yazdırdı. 4 karşılaşma ise beraberlikle noktalandı. Akdeniz temsilcisinin 11 golüne karşılık Yiğidolar 9 golle yanıt verdi.

Adana Demirspor, 10 maçlık 3 puan hasretine 2 hafta önce evindeki Karagümrük galibiyetiyle son verdi. Şimşekler, geçen hafta da Konyaspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü.