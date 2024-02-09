Sivasspor Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı.
Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı sürdürdü.
Sivasspor'un dün renklerine bağladığı Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev de kırmızı-beyazlı ekiple ilk idmanına çıktı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.