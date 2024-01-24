Bülent Uygun'dan Halil Umut Meler'e sitem!

Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın VAR hakemi Halil Umut Meler'e sitem etmesinin yanı sıra 3 puanı kaybettiklerini ve yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

BÜLENT UYGUN: 3 PUAN KAYBETTİK, EKSİKLERİMİZE RAĞMEN DEVAM EDECEĞİZ

Antalyaspor'u tebrik ederek konuşmasına başlayan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Güzel top oynadılar. Bizim açımızdan maalesef 3 günde bir oynuyoruz. Rakiplerimiz 4 günde bir oynuyor. En zor hava şartlarının olduğu bir ortamda 1 aydır 3 günde 1 maç oynuyoruz. İster istemez, değişiklik ve sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorluk çektiğimiz bir ortamda bunun acısını çektik. Bu işleri organize eden arkadaşlar işi bilmedikleri için onlara söylenecek çok söz var ama ne söyleyelim. Ülkemizin bazı gerçekler var ve bunları söyleyemiyoruz" dedi.

VAR HAKEMİ MELER'E SİTEM

Maçın VAR hakemi Halil Umut Meler hakkında da konuşan Uygun, "Halil Umut Meler diye bir arkadaş çizgiyi çekse ofsayt olup olmadığını görürdük. Onunla ilgili de konuşmazdık. 3,5 dakikada çizgiyi çizemediler. 3 puan kaybettik. Sivasspor olarak eksikliklerimize rağmen başımızı kaldıracağız yine yola devam edeceğiz. Transferler gelecek ama herkes doğru gördüğünü çalacak ve başka yerde gördüğüm zaman da onunla..." diye konuştu.