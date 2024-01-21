Sivasspor Gaziantep FK maçı | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. EMS Yapı Sivasspor Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ Sivasspor:
Sivasspor:Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Samba, Uğur, Poungouras, Kvet, Ziya, Emrah, Barrow, Manaj
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün, M'Bakata, Maxim, Sorescu, Dragus.