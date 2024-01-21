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Sivasspor Gaziantep FK maçı | CANLI

Sivasspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 21. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Haftanın kritik maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Sivasspor Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 14:50 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 15:00
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Sivasspor Gaziantep FK maçı | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. EMS Yapı Sivasspor Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Appindangoye, Samba, Uğur, Poungouras, Kvet, Ziya, Emrah, Barrow, Manaj

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Ertuğrul, N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün, M'Bakata, Maxim, Sorescu, Dragus.

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