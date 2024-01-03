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EMS Yapı Sivasspor'da Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını devam etti

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lİg'in 19. hafta karşılaşmasında, Mohdihome Kayserispor'un konuğu olacak olan EMS Yapı Sivasspor'da maçın hazırlıkları devam etti. İşte detaylar.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 11:44
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EMS Yapı Sivasspor'da Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarını devam etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, 4 Ocak Perşambe günü yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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