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Kvet Sivasspor’da

Yiğidolar, Çekya’nın V.Plzen takımından 25 yaşındaki orta saha Roman Kvet’i kiraladı. Genç maestro, geçen sezon oynadığı 33 maçta 13 gol, 2 asist yaptı

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Kvet Sivasspor’da

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Çekyalı orta saha Roman Kvet'i aldı. Kırmızı-beyazlılar, 25 yaşındaki maestroyu Viktoria Plzen'den 1 yıllığına kiraladı. Kvet, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

İLK KEZ YURT DIŞINDA

Futbola Pribram'da başlayan Kvet, Bohemians'ta da oynadı. Orta sahanın yanı sıra, ön libero ve on numara olarak da görev yapabiliyor. İlk kez ülkesi dışında futbol oynayacak genç futbolcu, geçen sezon devre arasında Bohemians'tan Viktoria Plzen'e transfer olurken, her iki takımda 33 maçta 13 gol, 2 asist katkısı sağladı.

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