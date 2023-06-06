Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay’dan ayrılık sinyali!

Rıza Çalımbay’dan ayrılık sinyali!

Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Sivasspor’daki geleceği hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, “Toplantı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 20:18
Rıza Çalımbay’dan ayrılık sinyali!

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u konuk eden ve sahadan 1 puanla ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Bundan önce oynadığımız Konya maçı bizim için daha önemliydi. Bu maçta da kazanmak istiyorduk. İki takımda kazanmak için oynadı. İki takımda defans yapmadı. Güzel bir lig maçı oldu. Arkadaşlar gerçekten maçın başından sonuna kadar iddiamız olmasa da güzel mücadele ettiler. Bu sezon benim için çok zor bir geçen sezon oldu ama atlattık" dedi.

"İLK DEFA DUYACAĞINIZ ŞEYLER OLACAK"
Bir basın mensubunun "Sivasspor'da devam etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Çalımbay, "Toplantı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Her şeyi de bana sorabilirsiniz. Her şey olabilir ona göre açıklama yapacağım. İlk defa duyacağınız şeyler olacak" cevabını verdi.

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