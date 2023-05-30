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SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! | Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta müsabakasında Sivasspor ve Konyaspor kozlarını paylaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 10:10
SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! | Sivasspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Konyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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