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Sivas’ta tek değişiklik

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, deplasmanda 2-1 kazanılan Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Çalımbay, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Camara'nın yerine Ziya Erdal'ı oynattı. Ziya Erdal, 46'da yerine Clinton N'Jie'ye bıraktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Sivas’ta tek değişiklik
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, deplasmanda 2-1 kazanılan Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda 1 değişiklik yaptı. Çalımbay, Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Camara'nın yerine Ziya Erdal'ı oynattı. Ziya Erdal, 46'da yerine Clinton N'Jie'ye bıraktı.
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