Sivassporlu futbolculardan depremzede çocuklara moral ziyareti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Sivas Kredi Yurtları Kurumu'na getirilen depremzedelerin çocuklarını ziyaret etti. Yurdun konferans salonunda düzenlenen programa Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Asbaşkanı Faruk Taşseten de katıldı. Çocuklara forma hediye eden Çalımbay ve futbolcular, ailelerle fotoğraf çektirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, depremzedelere ellerinden geldiği kadar yardım etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bizler gerçekten çok üzgünüz. Deprem felaketi bizleri de derinden etkiledi. Şunu gördük, Türkiye bir anda birleşti. Her yerden akın akın yardımlar gitti. Ülke olarak talihsiz olay yaşadık, inşallah bundan sonra daha görmeyiz. Şu anda bile futbol oynamak zor. Yardıma ihtiyaç duyan kişilere kol kanat germek zorundayız. İnşallah sizleri maçımıza davet edeceğiz. Hepinize geçmiş olsun diyorum. İnşallah bu tür şanssızlıkları bir daha yaşamayız. Hepiniz Sivas'a hoş geldiniz. Sonuna kadar sizlerle beraberiz" dedi.