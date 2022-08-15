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Demir Grup Sivasspor Charilaos Charisis’i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yiğidolar, son olarak Yunanistan Süper Ligi’nde Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis’i renklerine bağladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:34
Demir Grup Sivasspor Charilaos Charisis’i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'de iddialı bir takım kurmak isteyen Demir Grup Sivasspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, Atromitos Athen takımından orta saha oyuncusu Charilaos Charisis'i transfer etti.

12 Ocak 1995'te Yunanistan'ın Ioannina şehrinde dünyaya gelen Charilaos Charisis futbola PAS Giannina takımında başladı. Ardından PAOK, Sint-Truiden takımlarında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Atromitos Athen'da görev yaptı.

Merkez orta sahada görev yapan sporcu kariyerinde çıktığı 198 maçta 4 gol ve asist yaptı.

Sivasspor resmi hesabından, Charilaos Charisis'e Demir Grup Sivasspor'umuza hoş geldin der, formamız altında başarılar dileriz. mesajı paylaştı.

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