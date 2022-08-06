Sivasspor - Gaziantep FK maçı CANLI izle! Sivas Antep maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Sivasspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp lige 3 puanla başlamak istiyor.





SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER

Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 19:15'te başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.