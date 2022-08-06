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Sivasspor - Gaziantep FK maçı CANLI izle! Sivas Antep maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan başladı. İlk hafta maçında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.  Süper Kupa'yı Trabzonspor'a kaptıran Sivasspor, lige galibiyetle başlamak istiyor. Gaziantep FK ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sivasspor - Gaziantep FK maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:12
Sivasspor - Gaziantep FK maçı CANLI izle! Sivas Antep maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Sivasspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında kozlarını paylaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapıyor. İki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp lige 3 puanla başlamak istiyor.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇINDA İLK 11'LER
Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Gaziantep FK maçı 19:15'te başladı. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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