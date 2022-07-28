Rıza Çalımbay'dan Morutan açıklaması

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. "Bir an önce transfer yapmalıyız. Ben çok isterdim transferlerin hazırlık dönemine katılmalarını" diyen Çalımbay, G.Saray'dan istedikleri Rumen 10 numara Morutan hakkında, "Biz Morutan'ı istedik. G.Saray ile aynı yerde kamptaydık, hazırlık maçlarını izledim. Başkanla da konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu. Bence bir sorun yok ama başka bir sorun var onu da çözeceklerine inanıyorum. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok" değerlendirmesini yaptı.