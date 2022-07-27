Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı.
Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.