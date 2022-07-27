Haberler Galatasaray Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Olimpiu Morutan bir süredir Sivasspor'un gündeminde bulunuyor. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, Rumen futbolcunun transferdeki son durumu hakkında konuştu. Genç futbolcuyu kadroya katmak istediklerini belirten Çalımbay, başkanlar düzeyinde görüşmeler yapıldığını ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:36
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Bolu ve Avusturya kampının verimli geçtiğini söyleyerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Hem Bolu kampı hem de Avusturya'daki kamp mükemmel geçti. Çalışma açısından süperdi, herkes neşeli bir şekildeydi. Oynadığımız hazırlık maçlarını da çok iyi şekilde bitirdik. Mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

"MUTLAKA TRANSFER YAPMALIYIZ"
Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, şu yanıtı verdi: "Transfer konusunda herkes bir uğraş veriyor. Ortada bir gerçek var, bizim iyi bir kadro kurmamız lazım.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

İyi oyunculardan kurulu bir kadro kurmamız gerekiyor ki biz hem Avrupa hem de Türkiye'de gidelim.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi de Süper Kupa. Onu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Bu da Sivas tarihinde hiç olmamış bir şey. Türkiye'de iki tane takımın Süper Kupa oynaması müthiş bir şey, kulüp için de büyük bir şans.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Bu maçtan önce mutlaka transfer yetiştirmemiz gerekiyordu ama yeni transferlerimizin olacağını zannetmiyorum bu maçtan önce. Bu biraz bize sıkıntı olabilir.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Ben takımıma güveniyorum, mükemmel de çalıştık, çok iyi bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Bizim mutlaka oyuncu almamız gerekiyor. Bizi hem ligde hem de Avrupa'da taşıyacak oyuncular almamız gerekiyor.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Başta büyük takımlar olmak üzere gerçekten iyi transferler yapılıyor. Ben geçen seneki gibi sıkıntı yaşamak istemiyorum.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Bir an önce transfer yapmalıyız. Ben çok isterdim o alacağımız arkadaşların hazırlık dönemine katılmalarını. Murat Paluli, Robin ve Karol'u transfer ettik."

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

"KAPASİTEMİZİN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ"
Deneyimli teknik direktör, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Çalımbay, "Biz Trabzonspor maçında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kapasitemizin üstüne çıkacağız. Süper Kupa'yı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

"MORUTAN'I İSTİYORUZ"
Çalımbay son olarak, bir gazetecinin "Galatasaray'dan Morutan'a talip oldunuz. Transfer ne durumda" şeklindeki sorusuna; "Biz Morutan'ı istedik. Galatasaray ile aynı yerde kamp yapıyorduk, hazırlık maçlarını izledim. Başkanla da konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..."

Bence bir sorun yok ama başka bir sporun var onu da çözeceklerine inanıyorum. İnşallah çözerler.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Salernitana - Galatasaray | CANLI
G.Saray yıldız isimle anlaştı
27 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlhan Palut Bate Borisov maçı öncesi konuştu İlhan Palut Bate Borisov maçı öncesi konuştu 20:41
Medipol Başakşehir maça hazır Medipol Başakşehir maça hazır 20:33
Yunus Mallı Kasımpaşa'ya transfer oldu! Yunus Mallı Kasımpaşa'ya transfer oldu! 20:31
Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya veda etti! Fenerbahçe Luiz Gustavo'ya veda etti! 20:28
F.Bahçe'nin golü verilmedi! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü verilmedi! İşte o pozisyon 20:22
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı CANLI 19:53
Daha Eski
Salernitana - Galatasaray | CANLI Salernitana - Galatasaray | CANLI 19:42
Flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..." Flaş Morutan sözleri! "Başkanla konuştuk..." 19:36
G.Saray'ın 11'i açıklandı G.Saray'ın 11'i açıklandı 19:08
G.Saray yıldız isimle anlaştı G.Saray yıldız isimle anlaştı 18:53
F.Bahçe'nin D. Kiev maçı 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin D. Kiev maçı 11'i belli oldu! 18:21
Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir Parmak kiralandı Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir Parmak kiralandı 18:04